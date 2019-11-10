Aslan’a ağrı kesici

ÖMER, BABEL'İ YAKALADI
Gaziantep
FK
karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ömer Bayram, Galatasaray'da skora en fazla katkı sağlayan iki isimden birisi oldu. Ömer, 1 gol ve 3 asist ile 4 golü olan Babel'i yakaladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Sivas maçlarında gol pası vermişti.
G.SARAY İÇİN İLKLERİN GECESİ
Dün
akşam Gaziantep FK karşısında Galatasaray adına birçok ilk yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, ilk kez deplasmanda ilk 45 dakikada iki gol bulurken Ömer Bayram ve Feghouli ilk kez rakip ağları sarstı. Emre Taşdemir de ilk asistini yaptı. Emre, 27 Aralık 2015'ten bu yana Süper Lig'de ilk kez gol pası verdi. Ayrıca Taylan Antalyalı ilk kez Galatasaray formasını giydi.
TEK RAKİBİ GOMİS!
Galatasaray'a transfer olduğu 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig deplasmanlarında Sofiane Feghouli'den (8) daha fazla gol atan tek oyuncu Bafetimbi Gomis (11) oldu.
CİMBOM MAKUS TALİHİNİ DE YENDİ
BU sezon Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmada da galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray, dün akşam bu kötü istatistiğine son verdi. Daha önce Avrupa dönüşü Yeni Malatya ve Gençlerbirliği ile berabere kalıp, Beşiktaş'a yenilerek 7 puan kaybeden
sarı-kırmızılı ekip, dün akşam Gaziantep'i 2-0 mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırdı.
50 MİLYON EURO'LUK KULÜBE
Galatasaray'ın
yedek kulübesinde dün akşam yıldızlar oturdu. Satın alma opsiyonları 41 milyon Euro olan Seri-Nzonzi-Emre Mor üçlüsünün yanı sıra bonservisine 2.5 milyon Euro ödenen Nagatomo ve Donk ile 2.5 milyon Euro imza parası alan Babel maça kulübede başladı.
6-0 OPERASYONU!
Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrasında Gaziantep karşısında Nagatomo, Nzonzi, Seri ve Babel'i kulübeye çekerken yerli oyuncularını ilk 11'e koydu. Ahmet Çalık'la üç stopere dönen İmparator, sol kanadı Emre Taşdemir'e emanet etti.
Orta sahada Ömer Bayram'la başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Babel'in yerine de Adem Büyük'ü oynattı. 3-1-4- 2 dizilişi ile sahaya yayılan sarıkırmızılı takımda Feghouli 8 numara rolünü üstlendi. Öte yandan Terim'in fatura kestiği futbolculardan Babel, Andone'nin sakatlığı sonrası 11. dakikada oyuna dahil oldu.
Seri de 66'da Ömer'le yer değiştirdi.