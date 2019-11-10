Aslan’a ağrı kesici

BABEL'İ

aziantep

GOMİS

CİMBOM

EURO'LUK

BUGÜN NELER OLDU

FKkarşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ömer Bayram, Galatasaray'da skora en fazla katkı sağlayan iki isimden birisi oldu. Ömer, 1 gol ve 3 asist ile 4 golü olan Babel'i yakaladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Sivas maçlarında gol pası vermişti.Dünakşam Gaziantep FK karşısında Galatasaray adına birçok ilk yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, ilk kez deplasmanda ilk 45 dakikada iki gol bulurken Ömer Bayram ve Feghouli ilk kez rakip ağları sarstı. Emre Taşdemir de ilk asistini yaptı. Emre, 27 Aralık 2015'ten bu yana Süper Lig'de ilk kez gol pası verdi. Ayrıca Taylan Antalyalı ilk kez Galatasaray formasını giydi.Galatasaray'a transfer olduğu 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig deplasmanlarında Sofiane Feghouli'den (8) daha fazla gol atan tek oyuncu Bafetimbi Gomis (11) oldu.BU sezon Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmada da galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray, dün akşam bu kötü istatistiğine son verdi. Daha önce Avrupa dönüşüsarı-kırmızılı ekip, dün akşam Gaziantep'i 2-0 mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırdı.Galatasaray'ınyedek kulübesinde dün akşam yıldızlar oturdu. Satın alma opsiyonları 41 milyon Euro olan Seri-Nzonzi-Emre Mor üçlüsünün yanı sıra bonservisine 2.5 milyon Euro ödenen Nagatomo ve Donk ile 2.5 milyon Euro imza parası alan Babel maça kulübede başladı.Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrasında Gaziantep karşısında Nagatomo, Nzonzi, Seri ve Babel'i kulübeye çekerken yerli oyuncularını ilk 11'e koydu.Orta sahada Ömer Bayram'la başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Babel'in yerine de Adem Büyük'ü oynattı. 3-1-4- 2 dizilişi ile sahaya yayılan sarıkırmızılı takımda Feghouli 8 numara rolünü üstlendi.Seri de 66'da Ömer'le yer değiştirdi.