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CANLI | Medipol -

'de 11. hafta karşılaşmasında Medipol , 'nü konuk ediyor. Ligde oynadığı son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ev sahibi ekip 16 puanla 7. sırada bulunuyor. 9 puanlı Ankaragücü ise 17. sırada bulunuyor. 19.00'da başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 19:00
CANLI | Medipol Başakşehir - Ankaragücü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. 19.00'da başlayan ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcıları Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

Medipol Başakşehir 0-0 Ankaragücü | Canlı takip ve istatistikler için tıklayın

İlk 11'ler

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill

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CANLI | Medipol Başakşehir - Ankaragücü
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