Gaziantep'e saklamışlar!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından şunları söyledi: "Oyundan memnunum. Hele hele ilk yarıdan çok memnunum. Neredeyse pozisyon vermedik. Hem zihnen hem fizik olarak hem de duygusal olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum bu maçı.
Bunlara en iyi gelecek şey üç puandı. Oyuncularım Real Madrid maçında, Gaziantep'i mi düşündüler acaba... Kendilerini Gaziantep'e mi sakladılar diye ironi yapalım...
Uyumadım, hakikaten çok üzüldüm. Kalp ağrım da geçmiş değildi. Bizler çok mağlup olduk, çok da yendik. Mücadele edilmiyorsa beni çok üzer. Bu maç bazı şeylerin başlangıcı olabilir. Bir antrenör oyuncularına küsemez.
Milli takım sonrası gerek lig gerekse Brugge maçı bizi çok başka yerlere taşıyabilir. Bunu başaracak ve zorlukların altından kalkacak güçteyiz."