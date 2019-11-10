Gaziantep'e saklamışlar!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından şunları söyledi: "Oyundan memnunum. Hele hele ilk yarıdan çok memnunum. Neredeyse pozisyon vermedik.Bunlara en iyi gelecek şey üç puandı. Oyuncularım Real Madrid maçında, Gaziantep'i mi düşündüler acaba...Uyumadım, hakikaten çok üzüldüm. Kalp ağrım da geçmiş değildi. Bizler çok mağlup olduk, çok da yendik. Mücadele edilmiyorsa beni çok üzer. Bu maç bazı şeylerin başlangıcı olabilir.Milli takım sonrası gerek lig gerekse Brugge maçı bizi çok başka yerlere taşıyabilir. Bunu başaracak ve zorlukların altından kalkacak güçteyiz."