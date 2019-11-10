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- (Canlı)

Süper Lig'in 11. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:16
Göztepe - Yeni Malatyaspor (Canlı)

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Göztepe - Yeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Alpaslan Dedeş yapıyor.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların kadroları şöyle:

GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Celso Borges, Andre Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Stefano Napoleoni, Cameron Jerome
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Eren Derdiyok, Deniz Kadah

YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Erkan Kaş, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Guilherme, Gökhan Töre, Adis Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Ahmed Ildız, Eren Tozlu

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Göztepe - Yeni Malatyaspor (Canlı)
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