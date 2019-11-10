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: 2 - : 0

TFF 1. Lig’in 11. haftasında , ’u 2-0 mağlup etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.11.2019 16:23
Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 18'e yükseltirken, Adanaspor 8 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk. 80 Abdulkadir Kuzey)

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Renan Diniz (Dk. 46 Özkan Taştemur), Okan Adil Kurt (Dk. 73 Eren Keleş), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Roni, Utku Şen

Goller: Dk. 28 Mendy, Dk. 38 Burak Aydın (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 71 Utku Şen (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Roni, Dk. 70 Okan Adil Kurt (Adanaspor)

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Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0
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