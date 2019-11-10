Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Liverpool, adım adım şampiyonluğa yürüyor

, adım adım şampiyonluğa yürüyor

, 'in 12. haftasında evinde 'yi Fabinho, Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Liverpool bu sonuçla puanını 34'e yükseltirken şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Manchester City 25 puanda kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.11.2019 23:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 23:26
Liverpool, adım adım şampiyonluğa yürüyor

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren 12. hafta maçında Liverpool ile Manchester City, Anfield Stadı'nda karşılaştı.

Liverpool, 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Muhammed Salah ve 51. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 3-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 78. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve Liverpool mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

Manchester City'de Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla 34 puana ulaşan namağlup Liverpool, en yakın rakipleri Leicester City ve Chelsea'nin 8, son şampiyon Manchester City'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, günün diğer maçlarında Manchester United evinde Brighton'ı 3-1, Wolverhampton da sahasında Aston Villa'yı 2-1 yendi.

Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, adım adım şampiyonluğa yürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN