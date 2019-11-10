Malatya&Göztepe kader maçları

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçından sonra teknik direktör Ersun Yanal oyuncuları ile yaptığı değerlendirmede konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti. Yanal, milli aradan sonra art arda çıkacakları Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanları için de uyarıda bulundu. Tecrübeli teknik adam,kesinlikle kayıp yaşamak istemiyorum" uyarısında bulundu.F.Bahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin sarı-lacivertliler olduğunu söyledi. Sow, "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Son maçlarda mağlubiyetler de aldılar ancak bir seri buldukları takdirde umut ediyorum ki şampiyon olacaklar" şeklinde konuştu.