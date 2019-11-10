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Süper Lig'in 11. haftasında ligin iki güçlü takımı ile karşı karşıya geliyor. Takımların ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 15:55
Trabzonspor - Alanyaspor canlı anlatım

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Serkan Ok yapıyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!


Takımların kadroları şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, Majid Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Parmak, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Koray Kılınç

ALANYASPOR: Jose Marafona, Fabrice Nsakala, Welinton, Georgios Tzevallas, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis, Junior Fernandes, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Papiss Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Salih Uçan, Umut Güneş, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl, Djalma Campos, Yacine Bammou

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Trabzonspor - Alanyaspor canlı anlatım
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