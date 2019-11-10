Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 21'e yükseltti ve 1. Lig'deki liderliğini korudu. Ümraniyespor ise 18 puanla 3. sırada yer alıyor.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar), Gimbert

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli), Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali), Mirkan Aydın

Sarı kartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın (Hatayspor)

AHMET TAŞYÜREK: "GALİP GELEMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"



Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1 puanla ayrıldıkları Hatayspor maçı sonrası, "İki takımın da iyi olmadığını düşünüyorum. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Galip gelemediğimiz için üzgünüm" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, maç sonu basın toplantısında, "İki takımın da iyi olmadığını düşünüyorum. Kırılma anlarında son vuruşları yapamadığımız için skoru değiştiremedik. İstediğimiz geçiş hücumlarını da planladığımız gibi yapamadık. Oyuna giren arkadaşlarımızdan da gerekli katkı alamadık. Sonradan oyuna dahil olan Nouri de sakatlıktan dolayı oyun dışında kaldı. Son bölümü 10 kişi oynadık. İç sahada oynadığımız Boluspor maçıyla birlikte en kötü maçımızdı. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Liderle 12. sıradaki takım arasında neredeyse puan farkı yok. Herkesin play-off hesabı yaptığı bir lig. Galip gelemediğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.

BAYRAM TOYSAL: "LİDER GELDİK, LİDER DÖNÜYORUZ"



Ümraniyespor deplasmanında 0-0'lık sonuçla ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal, "Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Hatayspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısından konuşan ve alınan bir puanı kazanç olarak değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, "İki dengeli takımın mücadelesi vardı. Seyir keyfi iyiydi. Bu maçlar zor olur. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yerimizi koruduk. İlerleyen haftalarda iyi işler yapacağız. Milli maçlar arası var. Oyuncularımızın kendilerini psikolojik olarak yenileme fırsatı var. Devre arasına kadar bulunduğumuz konumu koruyup hedefe emin adımlarla gitmek istiyoruz" dedi.