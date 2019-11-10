Vedat Muriqi’ten şahane başlangıç

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Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma ile kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Vedat'ın ligde 11 maçta attığı 7 gol, kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Arnavutluk'ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor'da forma giyenVedat, 2019'da da oynadığı 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı.Kosova Milli Takımı forması ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.Vedat, 2 penaltı golü attığı Kasımpaşa maçında sağ bileğini burktu. Bileğinde zedelenme bulunan oyuncu Kosova Milli Takımı'na katılacak ancak dinlenme ağırlıklı program uygulayacak. Vedat, sağlık durumu iyi olursa Milli Takım'da devam edecek...