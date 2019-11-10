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’ten şahane başlangıç

Ligin ilk 11 haftasında 7 gol atan ’nin Kosovalı santrforu, profesyonel kariyerinin de en golcü sezon başlangıcını gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Vedat Muriqi’ten şahane başlangıç
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma ile kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Vedat'ın ligde 11 maçta attığı 7 gol, kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Arnavutluk'ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Muriqi, hiçbir takımında bu kadar golcü bir başlangıç yapmadı. Vedat, 2019'da da oynadığı 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor'la 12, Fenerbahçe'de de 7 gol atan Muriqi, Kosova Milli Takımı forması ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

BİLEĞİNİ BURKTU
Vedat, 2 penaltı golü attığı Kasımpaşa maçında sağ bileğini burktu. Bileğinde zedelenme bulunan oyuncu Kosova Milli Takımı'na katılacak ancak dinlenme ağırlıklı program uygulayacak. Vedat, sağlık durumu iyi olursa Milli Takım'da devam edecek...
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Vedat Muriqi’ten şahane başlangıç
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