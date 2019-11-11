Bayramın olsun

CLUB

BRUGGE

ANDONE'NIN

BUGÜN NELER OLDU

Sol bek olarak geldiği ancak beklentileri karşılayamadığı Galatasaray'da Terim'in dokunuşuyla 8 numaraya geçen Ömer Bayram, orta sahada harikalar yaratıyor. 28 yaşındaki oyuncu, ilk golü atıp ikinci golü hazırladığı Gaziantep FK maçına damgasını vurdu.diyen Fatih Terim'in bu açıklamasında Ömer Bayram'ı işaret ettiği ve talebesini Gaziantep'te soyunma odasında tebrik ettiği öğrenildi. Bu sezon süre aldığı maçların çoğunda ikili mücadele, top çalma ve çalım istatistiklerinde takımı adına zirvede olan Ömer, G.Saray'dan A Milli Takım'a çağrılan tek oyuncu oldu. Sezon başında kadro planlamasını orta sahada Nzonzi-Seri ikilisine göre yapan Terim,diyerek yeni orta ikilisini Lemina- Ömer olarak belirledi.GALATASARAY'IN Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü kritik bir maç oynayacağı Club Brugge, Belçika Ligi'nde ilk yenilgisini Antwerp deplasmanında 2-1'lik sonuç ile aldı. Club Brugge, 33 puanda kalırken, milli kaleci Sinan Bolat'ın takımı Antwerp ise 24 puanla 5. sıraya yükseldi.G.SARAY'A Andone'dan kötü haber geldi. Gaziantep maçında sakatlanıp, 11. dakikada oyunu terkeden Rumen futbolcu için Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ve kulübün sağlık heyetiyle temasa geçildiği, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ve bu koşullar altında Andone'nin İsveç ve İspanya ile oynanacak EURO 2020 eleme maçları için kadroya alınmadığı bilgisi verildi. Florin Andone'un net durumunun MR kontrolleri sonrası belli olacağı, ancak sezonun ilk yarısını kapatmış olabileceği belirtildi.