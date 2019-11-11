Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş kaleci ve forvet alacak

kaleci ve forvet alacak

Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen ’ta hedef; transferi erken tamamlamak. Ameliyat olan , milli aranın ardından görüşmelere başlayacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:32
Beşiktaş kaleci ve forvet alacak

Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle ligde iyi bir konuma gelen Beşiktaş, devre arası transferleri için de kolları sıvamaya hazırlanıyor. Forvet ve kaleci takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olan Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nı bekliyor. Önümüzdeki günlerde sağlığına tam olarak kavuşacak olan Torunoğulları, milli aranın ardından transfer için çalışmalara başlayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarıyla daha önce bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, devre arası transferlerini Antalya kampına yetiştirmek için mesaiyi erken açacak.

Fatih Doğan Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş kaleci ve forvet alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN