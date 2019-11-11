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’a niye yok?

“Başkalarına kolay çalınan düdükler ’a karşı atlandı. VAR’a dahi gidilmedi. Takipçisi olacağız”

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Beşiktaş’a niye yok?
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligde hakemlerin adil bir yönetim göstermedikleri söyledi. Diaby'ye yapılan sert müdahaleleri kast eden Kocadağ, "Başkaları için kolay çalınan düdükler bugün Beşiktaş'a karşı ne yazık ki atlandı. VAR'a gidilme ihtiyacı bile duyulmadı. Bunlardan dolayı üzgünüz. Bugün Beşiktaş'a çalınmayan penaltılar ve kırmızı kart var. Olayın takipçisi olacağız. Burada Beşiktaş önemli değil. Adil bir yönetim olmalı. Herkese eşit davranılması lazım" diyerek hakem kararlarını eleştirdi.

YAPBOZ TAHTASI
ABDULLAH Avcı'nın Denizlispor karşısındaki sahaya dizilişi şaşırttı. Avcı, sağ kanatta Caner, sol kanatta Ljajic ile başladı. Hiçbir etki sağlayamayan Avcı, 25'te sağa Diaby'yi çekerken, Caner'i sola, 10 numaraya da Ljajic'i aldı. 61'de oyundan çıkmasına sinirlenen Caner, kramponlarını kenara fırlattı.
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Beşiktaş’a niye yok?
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