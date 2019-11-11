Beşiktaş’a niye yok?

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligde hakemlerin adil bir yönetim göstermedikleri söyledi. Diaby'ye yapılan sert müdahaleleri kast eden Kocadağ,VAR'a gidilme ihtiyacı bile duyulmadı. Bunlardan dolayı üzgünüz.Herkese eşit davranılması lazım" diyerek hakem kararlarını eleştirdi.ABDULLAHAvcı'nın Denizlispor karşısındaki sahaya dizilişi şaşırttı. Avcı, sağ kanatta Caner, sol kanatta Ljajic ile başladı. Hiçbir etki sağlayamayan Avcı, 25'te sağa Diaby'yi çekerken, Caner'i sola, 10 numaraya da Ljajic'i aldı.