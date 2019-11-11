Brezilya çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Brezılya'da devam eden FIFA U17 Dünya Şampiyonası'nda birçok ülkeden scoutlar yer alıyor. Brezilya basınında çıkan haberde, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin scout ekiplerinin turnuvayı yerinden takip ettiği belirtildi.Nijerya basını da benzer bir haberi özel haber olarak okuyucularına servis etti.