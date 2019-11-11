G.Saray seçime gidiyor!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray yönetiminden 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay mahkemeye başvurup, 2019 Mart Genel Kurulu'nda çıkan idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu. Mahkeme de tedbirin devamına karar vermişti.Fakat şöyle bir maddeyle beraber: Seçme ve seçilme haklarının saklı kalması şartıyla. Yani davacılar yönünden tedbirin devamı... Davacılar ise Albayrak ile Günay.Cengiz'in aday olması için hukukçular konuyu A'dan Z'ye inceliyor.