Küllerinden doğan Aslanlar...

BUGÜN NELER OLDU

REAL Madrid hezimeti sonrası Gaziantep deplasmanında ideal 11'inde ve sisteminde değişikliğe giden Fatih Terim'in hamlesi sonuç verdi. İşte Antep'te Ömer Bayram ile birlikte öne çıkan 3 isim: 1- Savunmada Luyindama ve Marcao'nun ortasında görev alanMuslera'ya ilk kez iş düşmedi. Üçlü stoper devam edecek. 2- Güzel futbolunu asistle süsleyenSol kanattan etkili bindirmeler yapan Emre artık sol bekin bankosu. 3- Nzonzi yerine ön liberoda tercih edilenNzonzi'den çabuk olan Lemina, takımın hızlı ve dikine oynamasını sağladı.