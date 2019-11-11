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Küllerinden doğan Aslanlar...

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Küllerinden doğan Aslanlar...
REAL Madrid hezimeti sonrası Gaziantep deplasmanında ideal 11'inde ve sisteminde değişikliğe giden Fatih Terim'in hamlesi sonuç verdi. İşte Antep'te Ömer Bayram ile birlikte öne çıkan 3 isim: 1- Savunmada Luyindama ve Marcao'nun ortasında görev alan Ahmet Çalık sınıfı geçti. Muslera'ya ilk kez iş düşmedi. Üçlü stoper devam edecek. 2- Güzel futbolunu asistle süsleyen Emre Taşdemir, Nagatomo'yu aratmadı. Sol kanattan etkili bindirmeler yapan Emre artık sol bekin bankosu. 3- Nzonzi yerine ön liberoda tercih edilen Lemina, önündeki Ömer Bayram ve Feghouli'yi rahatlattı. Nzonzi'den çabuk olan Lemina, takımın hızlı ve dikine oynamasını sağladı.
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Küllerinden doğan Aslanlar...
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