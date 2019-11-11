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beraberliğe abone

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Malatya beraberliğe abone
Cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde sahaya çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor, üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. 9'da Soner'in ceza sahası içinde verdiği pasla kale önünde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Göztepe öne geçti: 1-0. Konuk ekip, rakip kalede baskı kurarken. beraberlik golü 83'te geldi. VAR incelemesi sonucu hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi ve Gökhan skora denge getirdi: 1-1. 88. dakikada Gökhan'ın şutunda top iki yan direğe çarpıp oyun alanına dönünce mücadele eşitlikle sona erdi.
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