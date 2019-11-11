Malatya beraberliğe abone

BUGÜN NELER OLDU

ezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde sahaya çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor, üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. 9'da Soner'in ceza sahası içinde verdiği pasla kale önünde topla buluşanKonuk ekip, rakip kalede baskı kurarken. beraberlik golü 83'te geldi.Gökhan skora denge getirdi: 1-1. 88. dakikada Gökhan'ın şutunda top iki yan direğe çarpıp oyun alanına dönünce mücadele eşitlikle sona erdi.