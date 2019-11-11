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'nde dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör...

teknik direktör ile yolları ayırma kararı aldı. Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 9 puan alan ve son 3 maçını kaybeden başkent ekibi 17. sırada bulunuyor. MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine 'ın gelmesi bekleniyor.

DHA Futbol
AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.11.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 22:00
MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör...

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılıyor.

Başkan Mehmet Yiğiner ile göreve gelen Metin Diyadin, ligde oynadığı karşılaşmalarda takım performansının kötüye gitmesi nedeniyle, yeni yönetim kurulundan bazı isimlerin kan değişikliğine gidilmesi yönündeki baskısından dolayı Ankara ekibi ile yollarını ayıracak. Yönetim, deneyimli teknik adam ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert, daha önce yaptığı açıklamada ocak ayına kadar hiçbir değişiklik yapmayacağına dair açıklamalarda bulunmasına rağmen Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı. Tarafların yarın bir araya gelerek sözleşmeyi karşılıklı feshedecekleri öğrenildi.

MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR

Teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktörün Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.

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