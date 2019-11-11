Mükemmel mücadele ettik

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanya karşısında 3 puanı hak ettiklerini kaydetti. Taraftarın tam ihtiyaç duydukları anda devreye girdiğini belirten tecrübeli hoca, Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut'unşeklindeki yorumuna ilişkin, "Ona saygı duyarım ama oyuncuların verdiği mücadeleyi yok sayamam. Mükemmel mücadele gösterdiler." dedi. Karaman, A.Parmak'ın kırmızı kartı için ise,ifadesini kullandı.Parti Trabzon Kadın Kollarınca hazırlanan "Örgümüzü Aldık Geldik, Sana Gönlümüzü Verdik" projesi kapsamında 40 kadın dünkü mücadeleyi izledi. Kadınlar bir taraftan maçı takip ederken bir taraftan da yöresel el sanatlarını tribünde işledi.