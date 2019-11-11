Mükemmel mücadele ettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanya karşısında 3 puanı hak ettiklerini kaydetti. Taraftarın tam ihtiyaç duydukları anda devreye girdiğini belirten tecrübeli hoca, Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Pozisyon bulamadan kazandılar'
şeklindeki yorumuna ilişkin, "Ona saygı duyarım ama oyuncuların verdiği mücadeleyi yok sayamam. Mükemmel mücadele gösterdiler. Az sayıda pozisyon olabilir ama bu sezon ve geçen sezon da tek kale yaptığımız rakiplere buradan 3 puan verdik
" dedi. Karaman, A.Parmak'ın kırmızı kartı için ise, "Bana göre topa vuruyor"
ifadesini kullandı.
ÖRGÜLERIYLE TRİBÜNE GELDİLER
AK
Parti Trabzon Kadın Kollarınca hazırlanan "Örgümüzü Aldık Geldik, Sana Gönlümüzü Verdik" projesi kapsamında 40 kadın dünkü mücadeleyi izledi. Kadınlar bir taraftan maçı takip ederken bir taraftan da yöresel el sanatlarını tribünde işledi.