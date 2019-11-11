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N’Koudou’nun dönüşü muhteşem oldu

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N’Koudou, Denizlispor maçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:52
N’Koudou’nun dönüşü muhteşem oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u N'Koudou'nun attığı şık golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta N'Koudou'nun dönüşü, teknik ekibi mutlu etti.

Denizlispor karşısında 60. dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olduktan sonra sol kanada hareketlilik getiren ve 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen Kamerun asıllı Fransız yıldız, taraftarı da coşturdu.

Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek siyah-beyazlılara galibiyet 3'lüsü çektiren yıldız oyuncu, alınan galibiyeti de 'Elhamdülillah' diyerek kutladı.

Maç sonu konuşan N'Koudou şunları söyledi:

"Bir aydan bu yana oynamıyordum. Ciddi bir sakatlık süreciydi. Takım o periyotta iyi bir ivme yakaladı. Elhamdülillah çok şükür bir gol attım ve kazandık. Benim de ihtiyacım vardı. Her anlamda pozitif bir akşam oldu."

Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

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N’Koudou’nun dönüşü muhteşem oldu
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