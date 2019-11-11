Taison'dan Dinamo Kiev maçındaki ırkçı tezahüratlara cevap

Taison, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek mesajı gönderenlere teşekkür ederek, "Irkımı seviyorum, ten rengim için savaşıyorum. Yaptığım her şey sadece bunun için. Böylesine insanlık dışı ve ahlaksızca bir davranış karşısında asla sessiz kalmam. Gözyaşlarım kızgınlık, durumu kabullenmeme ve o an bir şey yapamamaktan kaynaklanan çaresizlikten dolayıydı." ifadelerini kullandı.

Irkçılığa karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bizlere böyle anlarda güçlü olmamız, haklarımız ve eşitlik için savaşmamız öğretildi. Başımı dik tutup her zaman savaşacağım. Irkçı bir toplumda sadece ırkçı olmamak yeterli değil, aynı zamanda ırkçılığa karşı mücadele de etmeliyiz. Futbol ve dünya daha fazla saygıyı hak ediyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna liginin 14. haftasında Shakhtar Donetsk'in 1-0 kazandığı Dinamo Kiev maçının 74. dakikasında Taison'un rakibine yaptığı faulün ardından oyun durmuştu. Taison, bu sırada Dinamo Kiev tribünlerinden kendisi ve vatandaşı Dentinho'ya yönelik yapılan ırkçı tezahürata dayanamayarak taraftarlara el hareketiyle karşılık vermiş, ardından topu sert bir şekilde tribüne doğru göndermişti. Taison ve vatandaşı Dentinho, olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamış, maçın hakemi ise yaşananlar sonrası Taison'u kırmızı kartla cezalandırmıştı.