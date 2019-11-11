Türkiye İzlanda maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Türkiye İzlanda maçı hangi statta oynanacak?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 19 puanı bulunan ve Fransa'nın hemen önünde grup lideri olan A Milli Takımımız Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçta karşı karşıya geleceği rakibi İzlanda'yı yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. İzlanda maçından alacağı beraberlikte dahi gruptan çıkmayı garantileyecek A Milliler, grup etabının ilk maçında boyun eğdiği rakibini yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadan yoluna devam etmek istiyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şenol Güneş ve öğrencileri, 19 puanla lider bulunduğu grubu zirvede tamamlamak için İzlanda'yı eli boş göndermeye kararlı. A Mili Takım adına önem taşıyan bu müsabaka İstanbul'da oynanacak. Maçın İstanbul'da oynanıyor olması futbolseverler adına başka bir merak konusunu doğuruyor. O da Türkiye İzlanda maçı hangi statta oynanacak? A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIMIN DA ADAY KADROLARI BELLİ OLDU

A Milli Takım kadrosu

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

İzlanda Milli Takım kadrosu

KALECİ: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)

DEFANS: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

ORTA SAHA: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)

FORVET: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)