Türkiye’de kartal

ASİST

LJAJİC'TEN

BUGÜN NELER OLDU

Son 5 maçından 13 puan çıkaran siyah-beyazlı ekip, zirveye bir adım daha yaklaştıLigi'ne Braga'ya deplasmanda mağlup olarak havlu atan Beşiktaş, Portekiz'e giderkenolduğunu kadroya alınmayan isimlerle belli etmişti.ölçüde değişen ilk 11'de hücumun arkasındaki üçlüdeancak sahaya yansıyan oyun problemliydi. İki net fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta hücumda farklı denemelerde yapıldı ancak ilk yarı sonuç alınamadı.yarının başında durum değişmeyince, Abdullah Avcı uzun zamandır sahadalardan uzak kalanFransız futbolcu oyuna girdikten birkaç dakika sonra attığı golle hem takımına hayat verdi hem de moralli bir dönüş yapmış oldu.büyük önem veren Beşiktaş, son 5 haftadan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkararakve kara bulutları tamamen dağıttı.Kartal'ı 5 maçlık serideki başarılı performansı, Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyiler arasına soktuLigde son beş haftalık süreçte dört galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, bu performansıyla Avrupa'nın da en iyileri arasına girdi. Siyah beyazlı ekip bu dönem içerisinde topladığı 13 puanla sadece İngiltere'den Chelsea (15) ve Almanya'dan Hoffenheim'ın (15) gerisinde kaldı. Kartal, yediği gol sayısıyla da dikkat çekti. Abdullah Avcı'nın ekibi, kalesinde sadece bir top görürken majör beş büyük lig içerisinde bu sürecin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Karius'un koruduğu kaleye son beş haftada Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Denizlispor gol atamadı. Antalyaspor ise gol bulmayı başardı.72. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezonki performansıyla çok eleştirilen Ljajic, 13 resmi maçta siyah-beyazlı takıma 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.Zatürre sebebiyle Portekiz'deki Braga maçında takımının yanında olamayan Abdullah Avcı dün sabah hastaneye kontrole gitti. İğne olan tecrübeli hoca, akşam da Vodafone Park'taki Denizlispor karşılaşmasında saha kenarından takımı yönetti. Öte yandan Braga maçına serum yiyerek çıkan Umut Nayir kadroya dahil edilmedi.