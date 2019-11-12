Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

EURO 2020 Elemeleri'nde son hafta maçlarında önce İzlanda, ardından da Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarını sürdürdü.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 12.11.2019 19:22
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçen millilerde Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci takımdan ayrı olarak koşu yaptı. 3 takım halinde yapılan top kapma çalışmasının ardından ay-yıldızlılar taktik idmana geçti.

Hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı-beyazlılar, yarın Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanını yaparak İzlanda maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN