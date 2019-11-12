Forvette nöbet değişimi

ANDONE

BUGÜN NELER OLDU

PSG maçı sonrasında Falcao, 40 gün takımı yalnız bırakırken bu süreçte ileri uçta Andone görev yaptı. Terim'in çift forvet planı ise bir süre rafa kalktı. İmparator iki forvetini yeniden kullanmayı düşünürken bu kez Andone sakatlandı. Madrid'deki tedavisi biten Falcao, en geç yarın İstanbul'da olacak. Fatih Terim, Kolombiyalı golcüsünü Başakşehir maçında oynatmayı isterken deneyimli teknik adam, çift forvetten vazgeçmeyi hiç düşünmüyor.Aslan'ın sakatlık kâbusu bitmiyor. Falcao dönmeye hazırlanırken bu kez Andone sahalardan uzak kalacak. G.Antep'te sakatlanan Rumen oyuncunun sağ iç yan bağında yırtık tespit edilirken, golcü oyuncu sarıkırmızılıların, Başakşehir, Trabzon, Alanya, A.Gücü, Göztepe, Antalya, PSG, C.Brugge ve kupadaki Tuzla maçlarında forma giyemeyecek.