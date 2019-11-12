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hatırası!

Juventus-Milan maçında rakip olan Emre Can, Merih Demiral ve karşılaşma sonrasında birbirlerine formalarını hediye ettiler

Giriş Tarihi: 12.11.2019
İtalya hatırası!
Serie A'da oynanan Juventus-Milan karşılaşması aynı zamanda üç Türk futbolcuyu da karşı karşıya getirdi. Almanya'da yetişen Emre Can ve milli stoperimiz Merih Demirallı Juventus'un 1-0 yendiği Milan'da da bir başka milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu vardı. Üç futbolcu maçın ardından da yan yana geldiler ve birbirlerine formalarını hediye ettiler. Öte yandan maçın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Merih milli takım için aynı uçakla Türkiye'ye gelirken, Hakan, Instagram hesabından "Komandoyla beraber milli takım kampımıza yolculuk başlasın" paylaşımında bulundu.
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