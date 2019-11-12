İtalya hatırası!

BUGÜN NELER OLDU

Serie A'da oynanan Juventus-Milan karşılaşması aynı zamanda üç Türk futbolcuyu da karşı karşıya getirdi. Almanya'da yetişen Emre Can ve milli stoperimiz Merih Demirallı Juventus'un 1-0 yendiği Milan'da da bir başka milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu vardı. Üç futbolcu maçın ardından da yan yana geldiler ve birbirlerine formalarını hediye ettiler.Hakan, Instagram hesabından "Komandoyla beraber milli takım kampımıza yolculuk başlasın" paylaşımında bulundu.