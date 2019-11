SABAH Serbest Kürsü: Lüks dükkanlar fos çıktı

LEVENT TÜZEMEN: Pahalı dükkanlardan alınan oyuncular beklentiyi karşılamadı. Sezon indirimlerini kovalayan Anadolu ekipleri ise genç, yetenekli oyunculardan olağanüstü verim aldı.

MURAT ÖZBOSTAN: Ligde 11. hafta bitti. Sivasspor lider. Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor da yarışın içinde. Zirveyle arkasındaki 8 takım arasında 3 puanlık fark var. Bu görüntüye bakarsak; ligdeki çekişmeyi neye bağlarsınız? Anadolu ekipleri çok mu kaliteli yoksa büyükler çok mu başarısız?

GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında dört büyüğün kazandığı bir haftada fabrika ayarlarına geri döndük de diyebiliriz. Lig kendi içinde dengeyi yaratan dirence sahip. Artık içerisi-dışarısı gibi bir avantaj da kalmadı. Şampiyonluğa oynayacak takım, ekstra formda iki-üç oyuncu çıkarmak zorunda. FFP ile para saçma şansı kalmayan büyükler ile doğru seçimler ve teknik adamlarla taktik disiplini yükselten diğerleri var. Elbette ciddi bir dengeye sahipler. Bu yüzden fark yaratan oyuncun varsa, sonucu lehine çevirebiliyorsun.



Fatih Doğan: Sivas, Alanya, Malatya çok başarılı; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor 11 hafta itibariyle başarısız.

LEVENT TÜZEMEN: Anadolu takımlarının bu sezon tavşan görevi yapmayacağını daha önce de dile getirdim. Sivas, Alanya ve Malatya gibi takımların başarısı futbolculara ödeme konusunda verdikleri sözlerin arkasında durmalarında yatıyor. Ayrıca yabancı sayısındaki serbestlik Anadolu kulüplerinin hedefi olan, yetenekli ve ucuz yabancılara yönelmelerini sağlıyor. Büyük kulüpler sürekli pahalı dükkanlardan alışveriş yapmaya çalışıyor. Anadolu kulüpleri ise sezon indirimlerini ve outletleri kovalıyor. Büyük kulüpler isimleri olan oyunculardan beklentilerine karşılık bulamazken Anadolu kulüpleri genç, yetenekli oyunculardan olağanüstü verim alıyor.

FATİH DOĞAN: Bu tablo Sivas, Alanya, Malatya başta olmak üzere Anadolu takımlarının başarısını; büyük takımların da başarısızlığını gösterir. Başarıyı puan cetveline göre ölçmeye kalkarsanız terazi şaşar. Bakış açısı şu olmalı; ne koydune aldı, ne yatırdı-ne sonuç aldı. O yüzden başarı indeksi harcadığın para, kurduğun takım, taraftar desteği ve sonuçla ilişkilendirilerek ortaya çıkarılmalıdır. O yüzden lider Sivas, Alanya, Malatya çok başarılı; F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzon 11 hafta itibariyle başarısız. Çünkü bir takım 100 milyon Euro yatırıp takım kurmuş, 11 maçta 19 puan toplamış. Sivas 15 milyon Euro'luk takım kurmuş 21 puanla lider olmuş. İşte böyle bakarsak gerçek tablo karşımızda duruyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Şu andaki puan tablosu son derece birbirine yakın, bugüne kadar benzeri görülmeyen durum. Bunun bir numaralı nedeni büyük takımların 11 haftada gösterdikleri beklenenin altındaki düşük performans. Bu yüzden de Sivasspor lider durumda. Sivas zaten iyi biri Anadolu takımı. Rıza Çalımbay da her zaman takdir ettiğim bir teknik direktör. Her şeyden önce disiplinli. Kendisi futbolculuğunda en çok koşan, fiziki kondisyonu üst düzeyde, istikrarlı bir oyuncuydu. Bu futbolculuk görüntüsünü de teknik direktörlüğe taşıdı. Her çalıştırdığı takım, öncelikle koşuyor, mücadele ediyor. Sivaspor'un kadro derinliği yok. Ligde ilerleyen haftalarda tabii ki düşüşler olacaktır.



Ömer Üründül: Fenerbahçe'nin kadrosu iyi ama kimya eksik.

YANAL ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMELİ

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe, Emre ve Kruse'ye endeksli olduğunu gösterdi bir kez daha. Kendi sahasında kazandığı maçın kahramanı kalecisi Altay ise bir sıkıntı vardır.

ÖZBOSTAN: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bu hafta kazandılar ama üçünün de oyunu eleştiriliyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

BİLGİÇ: Galatasaray da Fenerbahçe de büyük baskı altındaydı. Bu maçlar iyi oynamanın değil, kazanmanın gerektirdiği 90 dakikalardı. Rüzgarı yakalamaları gerekiyordu. Maç sonunda iki teknik adam da oyundan şikayetçiydi zaten. Fatih Terim ile oyuncu grubu arasında ciddi sorunlar var. Bir-iki oyuncuda performans sorunu olsa böyle konuşmazdık. Neredeyse tüm takım yürüyerek oynuyor. Hoca, "Göndereceğim" diyor, oyuncular "hadi yap" tavrındalar. Beşiktaş, temposunu buldu. Belki kalitesi yetersiz ama sonuçta istekli oynayıp, kazanma arzusunu üst düzeyde tutuyorlar. Fenerbahçe, Emre ve Kruse'ye endeksli olduğunu gösterdi bir kez daha. Kendi sahasında kazandığı maçın kahramanı kalecisi Altay ise Ersun Yanal şapkayı bir kez daha önüne koymalı.

ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin kadrosu iyi ama kimya eksik. Emre, Tolga, Ozan, Gustavo ve Jailson… Bu futbolcuların hepsi ön libero özelliğine sahip orta sahalar. Yanal, Kruse'yi de Vedat'ın arkasında düşündüğünde 4 forvetle oynuyor. Orta saha 2 kişiye kalıyor. Kruse olmadığında bu sefer Emre'yi forvet arkası değerlendiriyor. Ama Emre'nin yapısı 10 numara oynamaya uygun değil. Moses ve Rodrigues fiziki açıdan yeterli değil. Beşiktaş'ta üst üste alınan 6 puan bir anda takımı rahatlattı. Ligde de seri yapan takım olmayınca şampiyonluk potasına girdi. G.Saray'ın ise güçlü bir kadrosu ve deneyimli bir hocası var. Ligin ilk yarısını dengeli götürürse şampiyonluk adaylarından biri olur.



Levent Tüzemen: Andone sakatlandı diye Galatasaray golcü sıkıntısı yaşamaz.

GALATASARAY BABEL VE ADEM İLE SEZON BAŞINA DÖNECEK!

DOĞAN: Ligde efelik yapan alaşağı oldu. Artık hiç kimse şu tabloyu görüp de 'şampiyon bu olur, bu olmaz' diyemez. Falcao transferi G.Saray'ın elinde patladı. Hem yüksek maliyeti hem takım içi dengeleri bozduğu gibi sakatlığıyla da G.Saray'ın kimyasını bozdu. Fatih Terim bile süreci toparlamakta ve yönetmekte zorlanıyor. Şimdi de Andone'nin sakatlanmasıyla Babel'le, Adem'le sezon başı formatına dönecekler. Hatırlayın, Adem-Babel ikilisi takımın en iyisiydi. Şimdi eski günlerine dönerler mi, o da bir soru işareti. F.Bahçe'de en büyük sorun kapanan ve sert oynayan takımlara karşı çilingir görevi üstlenecek oyuncu eksikliği. Örneğin Sosa, F.Bahçe'de oynasaydı bugün F.Bahçe 9 puan daha ileride olurdu. Beşiktaş ayağa kalktı. Bu yarışın içinde olacaklardır.

TÜZEMEN: Sezon başından beri G.Saray'da görmediğimiz 'koşan, mücadele eden, yardımlaşmayı ön plana çıkaran, dikine çabuk hücuma çıkan, rakibe önde baskı yapan' özellikleri Gaziantep önünde izledik. İlk 45 dakika göz okşayan G.Saray'daki değişimin en büyük nedeni, yerli oyuncuların performansı ve takıma kattıkları enerjiydi. 3'lü savunma başarılı olurken ön libero oynayan Lemina G.Saray'ı maestro gibi yönetti. Eğer Lemina uzun süreli maç oynama alışkanlığını kazanırsa ve yanına savunma yönü güçlü bir oyuncu monte edilirse G.Saray'ın etkili oynaması devam eder. Rodrigues-Onyekuru ikilisinin kanatlardaki yaratıcılıkları G.Saray'ın üst üste iki şampiyonluk kazanmasını sağlamıştı. Emre Taşdemir özlenen çabukluğu sahaya yansıttı. Andone sakatlandı diye G.Saray golcü sıkıntısı yaşamaz. Babel ve Adem bu eksikliği Falcao gelene kadar kapatır.

MHK BU KAFAYLA YENİ YILI GÖREMEZ

ÖZBOSTAN: Hakem hataları devam ediyor. Bir kısmı VAR'a gitmeye başladı. Bir kısmı ise tartışmalı pozisyonlar olsa dahi halen gitmiyor. Bir değişim gördünüz mü?

DOĞAN: Hakemler kötü. Benzer pozisyonlarda farklı hakemler farklı kararlar veriyorlar. Hakem standardı yok. Yeteneksiz hakem her yerde yeteneksizdir ama uygulama yanlışlarının ve atamaların sorumlusu MHK'dir. Özetle VAR'a 'gidilecek-gidilmeyecek' durumunda MHK'nin sert tavrı hakemlerin kimyasını bozdu. VAR'a gidip kararını değiştirmeyen hakemden 2 puan düşülecek olması hakemleri 'Ne VAR'a giderim ne de hatayı düzeltirim' anlayışına itti. Bu da verilmeyen penaltıları, kırmızı kartları ortaya çıkardı. Bu böyle gitmez. Eğer MHK bu işi düzeltmezse yeni yılı göremez.

TÜZEMEN: Hakemler geride kalan haftada bir önceki haftanın mağdurları Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında çok dikkatliydi. Özellikle VAR'ı kullandılar. Diğer maçlarda VAR yine unutuldu. MHK nedense bir türlü çözüm üretemiyor. Uilenberg'in eğiticiliğine sözüm yok ama VAR konusundaki baskın davranışlarına öfkem var. Canı yananlar bir hafta sonra can buluyorlar. Diğer takımların VAR'a rağmen canları yanıyor ve piyon gibi oluyorlar.

EKONOMİK KRİZ FIRSATA DÖNDÜ...

ÖZBOSTAN: Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, attığı golle Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Asisti yapan futbolcu da 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz. Bu gibi gençlerin ligdeki varlığı için ne diyeceksiniz?

ÜRÜNDÜL: Bülent Uygun maç içinde cesaretli bir karar aldı. Karşılığında çok genç bir oyuncu, başka bir genç arkadaşının hazırladığı pozisyonla golünü atarak lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını aldı. Emre, genç yaşına rağmen pozisyonu süzmesi ve cesaretle gol atma isteği bir şeylerin tesadüf olmadığını gösteriyor. Umarım yanılmayız. Gençleri kazanmak istiyorsak fırsat vermeliyiz.

DOĞAN: Büyüklerin milyon Euro'ları sokağa atmasına alıştık. Ancak Anadolu kulüplerinin gençlere yatırım yapmamasına anlam veremiyoruz. Anadolu kulüpleri kendi göllerinde boğulmak istemiyorlarsa gençlere önem verecekler. Kayserispor da ekonomik sıkıntılar nedeniyle gençlere yönelmek zorunda kalan bir ekip. Genç oyunculara dönmesi Kayseri'nin bahtını değiştirebilir. Bülent Uygun'u kararından dolayı kutluyorum. Kayseri'nin U19 takımında Selahattin Seyhun da gelecek vadeden isimlerden biri. Ararsan bulursun!