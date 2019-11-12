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Son dakika haberi: ’da şok gelişmesi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde pek çok zorlu maça çıkan ’dan son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yaz transfer döneminde gönderilen 3.35 milyon Euro bedelle Club Brugge takımına kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne bu takımda beklenilen performansı gösteremedi. Durumun böyle olması üzerine Belçika ekibinde Diagne’nin takımdaki geleceğiyle ilgili olumsuz düşünceler çoğalmaya devam ediyor. Öte yandan oyuncunun asıl sahibi konumundaki Galatasaray’da Diagne’ye ilişkin şok bir gelişme yaşandı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 00:02
Son dakika haberi: Galatasaray’da şok Diagne gelişmesi!

Geçtiğimiz yaz dönemi transfer döneminde 'dan 3.35 milyon Euro bedelle Club Brugge takımına kiralanan Mbaye 'ye ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belçika ekibine olaylı şekilde transfer olan oyuncunun bu takımda da beklenen şekilde performans gösterememesi üzerine geleceğinin çok da olumlu olmadığı öğrenildi. Durum böyle olunca Belçika ekibi oyuncuyla ilgili çıkar yol aramaya başladı. Öt yandan halen Galatasaray2ın oyuncusu olan Diagne sarı-kırmızılı takımda şok bir gelişmeye neden oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Galatasaray’da şok Diagne gelişmesi!
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