Son dakika haberi: Galatasaray’da şok Diagne gelişmesi!

Geçtiğimiz yaz dönemi transfer döneminde Galatasaray'dan 3.35 milyon Euro bedelle Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne'ye ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belçika ekibine olaylı şekilde transfer olan oyuncunun bu takımda da beklenen şekilde performans gösterememesi üzerine geleceğinin çok da olumlu olmadığı öğrenildi. Durum böyle olunca Belçika ekibi oyuncuyla ilgili çıkar yol aramaya başladı. Öt yandan halen Galatasaray2ın oyuncusu olan Diagne sarı-kırmızılı takımda şok bir gelişmeye neden oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…