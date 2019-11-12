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Son dakika: ’dan bomba paylaşım! Sosyal medya yıkıldı…

Başta Süper Lig olmak üzere Devler Liginde de pek çok zorlu ve kıran kırana geçen karşılaşmayua çıkan Galatasaray’da Monaco2dan transferiyle bütün dünyada yankı uyandıran ’ya ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yaz transfer döneminin hiç şüphesiz en çok ses getiren transferlerinden olan Radamel Falcao, Galatasaray’a gol yollarında büyük katkı yapacağı düşüncesiyle dahil edilmişti. Ancak golcü oyuncunun devam sakatlığı nedeniyle takımın oynadığı pek çok önemli maçta saha da yer alamaması, gerek taraftarlar gerekse sporseverlerce hoş karşılanmamıştı. Öte yandan sahalara dönmek için can atan yıldız oyuncu kişisel sosyal medya hesabında bomba bir paylaşım yaptı. İşte son dakika Falcao gelişmesinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 12.11.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 19:40
Son dakika: Radamel Falcao’dan bomba paylaşım! Sosyal medya yıkıldı…

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a büyük umutlarla transferinin ardından sakatlığı nedeniyle önemli maçlarda yer alamaması taraftarlar nezdinde hayal kırıklığı yaratsa da yıldız oyuncu kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Radamel Falcao'nun paylaşımına başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere pek çok kişi büyük ilgi gösterdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika: Radamel Falcao’dan bomba paylaşım! Sosyal medya yıkıldı…
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