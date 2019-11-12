Son dakika: Radamel Falcao’dan bomba paylaşım! Sosyal medya yıkıldı…

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkan Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a büyük umutlarla transferinin ardından sakatlığı nedeniyle önemli maçlarda yer alamaması taraftarlar nezdinde hayal kırıklığı yaratsa da yıldız oyuncu kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Radamel Falcao'nun paylaşımına başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere pek çok kişi büyük ilgi gösterdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…