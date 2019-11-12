Trabzonspor’a karşı organize eylem var

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da Alanyaspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'e büyük tepki var. Yönetici Sertaç Güven, sezon başından bu yana Trabzonspor'a sahada planlı ve organize bir eylem yapıldığını öne sürdü. Güven bunun Alanyaspor maçında net şekilde görüldüğünü söyleyerek,diye konuştu. Trabzonspor'un ekonomik, sportif, imaj ve marka değeri olarak ilerlediğine işaret eden Güven, kulübün bir karanlığa hapsedilmek istendiğini ileri sürdü. Karşılaşmada Trabzonsporlu futbolcuların ve taraftarların büyük bir sağduyu gösterdiğine dikkati çeken Güven, "10 Kasım 2019 günü planlı ve bilinçli olarak yaşatılan sürecin birinci dereceden sorumlusu olduğuna inandığımız, sadece Trabzonspor değil Türk futbolunun da marka değerine zarar veren başta MHK ve TFF'nin gereğini yapmasını bekliyor, Trabzonspor camiasını sokağa dökmeyi amaçlayan bu yapıya müdahale edilmesini istiyoruz" dedi.