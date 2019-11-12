Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımız, Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Grupta 8 maçta 6 galibiyeti bulunan milli takımımız averaj ile Fransa'nın önünde bulunuyor. İzlanda ile oynanacak mücadele öncesi futbolseverler 'Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda' aratmasını yapıyorlar. Kritik mücadeleden en az 1 puan çıkarmamız dâhilinde grup aşamasında 1 maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceğiz. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman oynanacak? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN? TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye İzlanda maçının saati, tarihi ve kanalını haberimiz içerisinden öğrenebilir, karşılaşma ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz…