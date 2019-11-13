Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > 100 milyon TL aranıyor

100 milyon TL aranıyor

’ın yeni yönetimi, 2. büyük ödeme için kolları sıvadı. Aralık ayına kadar personel maaşlarının kalan kısmı ve kısa vadeli borçlar kapatılacak

Giriş Tarihi: 13.11.2019
100 milyon TL aranıyor
Beşiktaş'ın 20 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı'ya fark atarak göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 5 gün sonra futbolcuların Temmuz'dan itibaren biriken alacakları ve kulüp personelinin geriye dönük maaşlarının bir kısmı olan 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirmişti. Yönetim, şimdi de personelin geriye kalan ödemeleri ve kısa vadeli borçlar için 100 milyon TL'lik nakit arayışına girdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, bu sorunu Aralık ayına kadar çözüp, diğer sorunlara odaklanmayı planlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
100 milyon TL aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN