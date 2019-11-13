100 milyon TL aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın 20 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı'ya fark atarak göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 5 gün sonra futbolcuların Temmuz'dan itibaren biriken alacakları ve kulüp personelinin geriye dönük maaşlarının bir kısmı olan 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirmişti.Siyah-beyazlı kurmaylar, bu sorunu Aralık ayına kadar çözüp, diğer sorunlara odaklanmayı planlıyor.