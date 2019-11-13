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Asker selamı milletin selamıdır!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ’nın soruşturmasına yanıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden verdi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Futbol
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Asker selamı milletin selamıdır!
Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlerimize selamı Türkiye- Fransa maçından yollayan oyuncularımıza yönelik soruşturma Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gündemindeydi. Önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, UEFA'yı sert sözlerle eleştirdi. Sporcularımızın hepimizi gururlandırdığını söylerken şöyle devam etti:
"Kalplerimiz Mehmetçiğimizle beraberken; bir yandan da gözümüz kulağımız sporcularımızda idi. Ne mutlu bize ki; sporcularımız, göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızın hakkını vererek inançla, heyecanla mücadele ettiler. Kazandıkları şampiyonlukları Mehmetçiğimize armağan ederek Türkiye'ye tarifsiz sevinçler yaşattılar, hepimizi gururlandırdılar. Onların verdikleri Mehmetçik selamı yediden yetmişe bütün milletimizin ortak hissiyatı haline geldi."
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Asker selamı milletin selamıdır!
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