Asker selamı milletin selamıdır!

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlerimize selamı Türkiye- Fransa maçından yollayan oyuncularımıza yönelik soruşturma Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gündemindeydi. Önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, UEFA'yı sert sözlerle eleştirdi. Sporcularımızın hepimizi gururlandırdığını söylerken şöyle devam etti:"Kalplerimiz Mehmetçiğimizle beraberken; bir yandan da gözümüz kulağımız sporcularımızda idi.Kazandıkları şampiyonlukları Mehmetçiğimize armağan ederek Türkiye'ye tarifsiz sevinçler yaşattılar, hepimizi gururlandırdılar. Onların verdikleri Mehmetçik selamı yediden yetmişe bütün milletimizin ortak hissiyatı haline geldi."