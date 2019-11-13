Emre Demir'in hikayesini ailesi SABAH'a anlattı

Geçtiğimiz hafta sonu Gençlerbirliği maçında teknik direktör Bülent Uygun'un oyuna aldığı Kayserisporlu 15 yaşındaki Emre Demir, attığı gol ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. Emre'nin gösterdiği başarı ailesini de gözyaşlarına boğdu. Babası Hayrettin Demir (45) tribünde, annesi Hacire Demir (40) ise evde televizyon karşısında büyük sevinç yaşadı. SABAH SPOR'a konuşan Demir ailesi, Emre'nin futbola başlama hikâyesi ve yaşadıklarını anlattı…

Emre'nin ağabeyinin de futbolcu olduğunu, kendisinin de amatör küme takımında kalecilik yaptığını belirten Baba Hayrettin Demir, "Emre'nin ağabeyi Emrah, 2008'de Çanakkale Dardanelspor'a transfer olunca Emre'yle baş başa kaldık.

ŞOTA TAKIMA ALDI

Ben bu süreçte Emre'ye 4 yaşındayken Mersin'de sokakta çocuklarla bire bir maç yaptırıyordum. Biraz büyüyünce videolarını çekerek Youtube'a attım. Kayserispor Altyapı Sorumlusu Hakan Ertürk hocamız bu videoyu izlemiş. Bana ulaşarak Emre'yi Kayseri'ye davet etti. O dönemin Kayserispor Teknik Direktörü Şota tarafından beğenilerek altyapıya alındı" şeklinde konuştu.



Emre Demir, Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü attı.

"NE OLURSA OLSUN VEBALİ BANA AİT"

Emre Demir'e Gençlerbirliği maçında şans veren Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise SABAH'a şu açıklamaları yaptı: "Maçın kaderini değiştirmesi için 15 yaşındaki Emre Demir ve 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ı oyuna aldım. Çok yetenekli oldukları için, Kayseri'nin gururu olmaları için onlara fırsat verdim ve bütün Kayseri halkının arkalarında olduğunu söyledim. Her ne olursa olsun bütün vebali kendime alacağımı, bütün yeteneklerini istedikleri gibi sergileyebileceklerini söyledim."

HER GOLE 1 LİRA ALIYORDU!

Emre'nin gelişimi için çok çaba harcağını kaydeden Baba Demir, "Onunla birlikte çok çalıştık. 6 yaşına gelince ödül koydum. Her attığı gol için 1 lira veriyordum. Bu da Emre'nin futbolu sevmesinde ve azminde etkili oldu. Çok çalışmasıyla birlikte iyi bir futbolcu olmayı başardı. Kayseri'den çağrılınca hiç düşünmedim. Mersin'de güzel bir işim vardı. Arkadaşlarım ve yakınlarım, 'Altına işeyen çocuğun peşinden Kayseri'ye mi gidilir?' diyerek tepki gösterdiler. Ben de Emre'ye çok güvendiğimi söyleyerek tereddütsüz bir şekilde hemen Kayseri'ye geldim. İyi ki de gelmişiz" şeklinde konuştu.

OĞLUM GOLÜ ATINCA AĞLAMAYA BAŞLADIM

Gençlerbirliği maçını tribünden izlediğini belirten Hayrettin Demir sözlerini şöyle sürdürdü: "Bülent Uygun, Emre'yi ilk yarıda ısınmaya gönderince heyecanlandım. 67. dakikada oyuna aldı. Girdikten 3 dakika sonra da gol attı. O gol ile kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Ama Gençlerbirliği'nin ikinci golü atması sevincimi kursağımda bıraktı. Emre'nin bu golle birlikte Süper Lig tarihine geçtiğini daha sonradan öğrendim. Bülent hocaya çok teşekkür ediyorum. Emre'ye verdiği fırsat çok önemliydi. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri Emre'yle gurur duyuyoruz."



Emre Demir, 8 yaşında Kayserispor'a transfer oldu.

OYUNA GİRİNCE DUA ETTİM

Emre'nin annesi Hacire Demir yaşadıkları mutluluğun tarifi olmadığını söyledi. Aslında Emre'nin öğretmen olmasını istediğini anlatan Anne Demir, "Ama babası 4 yaşında başladı oğlumun kanına girmeye. İyi ki de alıştırmış. G.Birliği maçını evden izledim. Oyuna girince çok heyecanlandım. Televizyon karşısında sürekli dua ettim. Oğlum gol atınca çığlık attım ve ağladım" dedi.

SEVİLLA TAKIBE ALDI

Kayserispor'un yıldız adayı Emre Demir, Sevilla'nın radarına girdi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'nin 15 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği ve resmi teklif yapılacağı iddia edildi.

"NE OLURSA OLSUN VEBALİ BANA AİT"

Emre Demir'e Gençlerbirliği maçında şans veren Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise SABAH'a şu açıklamaları yaptı: "Maçın kaderini değiştirmesi için 15 yaşındaki Emre Demir ve 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ı oyuna aldım. Çok yetenekli oldukları için, Kayseri'nin gururu olmaları için onlara fırsat verdim ve bütün Kayseri halkının arkalarında olduğunu söyledim. Her ne olursa olsun bütün vebali kendime alacağımı, bütün yeteneklerini istedikleri gibi sergileyebileceklerini söyledim."