EURO 2020 Türkiye'nin bulunduğu H grubu puan durumu! İzlanda maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada?

Ay Yıldızlılar yarın akşam kritik bir maça çıkacak. Şampiyona elemelerinde yer aldığı H Grubu'nda, son şampiyon Fransa'nın önünde lider olan Ay Yıldızlılar, İzlanda maçından galibiyetle ayrılmaları halinde yerini sağlama alacak. Öte yandan Milliler, maçtan beraberlikle ayrılmaları halinde de grubu 2. bitirmeyi garantileyecek. İzlanda'nın ardından Andorra ile karşı karşıya gelecek Milliler, İzlanda'yı yenerek Andorra karşısından daha rahat bir futbol oynamanın peşinde. Peki yarın akşam oynanacak mücadele öncesi grupta son durum ne? Türkiye gruptan nasıl lider çıkar?

H GRUBU TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI – TÜRKİYE FİKSTÜRÜ

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye