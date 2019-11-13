Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'ya hapis cezası

'nin eski çalıştırıcısı 'ya hapis cezası

Bir dönem 'yi çalıştıran Teknik Direktör , Yunanistan'da neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:48
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'ya hapis cezası

Fenerbahçe'den önce Yunan ekibi Olympiakos'u çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Yunanistan'da hapis cezası aldı.

Pereira, Olympiakos'un başında görev aldığı Panathinaikos karşılaşmasında rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünün önüne giderek 'gelin' işareti yapmış, daha sonra sahaya inen taraftarlar adeta terör estirmişti. Futbolcular ve taraftarlar soyunma odasına kaçarken, olaylara güvenlik güçleri müdahale etmişti.

2015'te yaşanan ve mahkemelik olan dava dün karara bağlandı. Mahkeme Portekizli teknik adamın 8 ay hapis cezasına hükmetti. Cezanın şiddeti teşvik nedeniyle verildiği ifade edilirken, şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

Yunanistan'da yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'nin başına geçen 51 yaşındaki teknik adam, şu anda Çin'in Shanghai SIPG ekibini çalıştırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'ya hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN