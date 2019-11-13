Süper Lig geliri 4.2 milyar lira

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Aktif Bank'ın Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü incelediği "Futbol Ekonomi Raporu-Ekolig" toplantısının dördüncüsü gerçekleştirildi. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer'in konuştuğu toplantıda paylaşılan verilerden şunlar öne çıktı:* Süper Lig'in toplam gelirleri 4.2 milyar liraya ulaştı. 4 2 sezonda toplam 8.1 milyon kişi statlarda maçları seyretti. 2017-2018'de 12 bin 821 olan seyirci ortalaması, 2018-2019'da 14 bin bandına ulaştı. 4 GEÇEN sezonun şampiyonu Galatasaray, 36 bin 93 seyirci ortalamasıyla bu alanda lider.* Anadolu kulüpleri içinde seyirci ortalamasını en fazla arttıran Konyaspor olurken, Süper Lig takımları içerisinde en fazla maç biletini Trabzonspor sattı.* Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bilet fiyat ortalaması 148.50 lira, diğer kulüplerin bilet fiyat ortalaması 31.66 lira oldu.* 2017-2018'de 3.9 milyon olan Passolig kart sayısı, geçen sezonun bitimiyle 4.6 milyona ulaştı. 4 GEÇEN sezon en fazla yayın gelirini 231 milyon lira ile Galatasaray elde etti.