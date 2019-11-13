Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye İzlanda Milli maç ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, H grubundaki dokuzuncu maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu grupta lider durumda olan ay yıldızlılar bu mücadeleden de 3 puan ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Şenol Güneş ve öğrencileri zorlu maç öncesi son hazırlıklarını yapmaya devam ederken heyecan da giderek artıyor. Milyonlarca futbol severin takip edeceği Milli maçın yayın kanalı bilgileri de merak konusu oldu. ''Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda'' cevabı en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Türkiye İzlanda Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TÜRKİYE İZLANDA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde, A Milli Futbol Takımımız İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Millilerimiz lider olarak bir üst tura yükselmenin peşinde. Türkiye İzlanda maçı muhtemel 11'leri ve mücadelenin yayın kanalı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Palsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finbogason, Bödvarsson, Kolbeinn Sigthorsson

İşte diğer tüm detaylar;