Vedat paniği

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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta penaltıdan iki gol kaydeden Vedat Muriqi, bileğinin dönmesi sonucu sakatlık yaşamıştı. Buna rağmen mücadele sonrasıvekarşılaşmaları için Kosova Milli Takımı'na giden yıldız oyuncudan kötü haber geldi… Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada,denildi. Euro 2020 Elemeleri'nde 6 maçta 4 golle Kosova'nın en skorer ismi konumunda bulunan Muriqi'in tedavisine İstanbul'da devam edeceği belirtildi.vurgulansa da Fenerbahçe'nin milli ara sonrası BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapacağı maçta forma giyememe tehlikesi bulunduğu ileri sürüldü.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal Süper Lig'e verilen milli arada gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ersun Yanal'a geçmiş olsun temennisinde bulunulurken tecrübeli çalıştırıcının birkaç gün istirahat ettikten sonra görevinin başına döneceği belirtildi.