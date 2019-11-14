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'un 2.5 yıllığına prensipte anlaştığı ile yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 18:02
Antalyaspor, Stjepan Tomas ile anlaştı

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Stjepan Tomas getirilecek. Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam, bugün Antalya'ya geldi. Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşen Stjepan Tomas, kırmızı beyazlı kulüple prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlı kulüp, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Prensip anlaşması sağlandı. Stjepan Tomas'ın Medipol Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Medipol Başakşehir tarafından sorun çıkmazsa yarın sözleşme imzalamayı planlanıyoruz. 2.5 yıllık prensip anlaşması yaptık. Takımımıza güveniyoruz. Şanssız maçlar kaybettik. Ligde fark yaratacak bir takımız. Yeni hocamızla ilerleyen günlerin daha güzel olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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Antalyaspor, Stjepan Tomas ile anlaştı
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