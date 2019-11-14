Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında evinde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Takım'ı tebrik etti.

Bakan Albayrak paylaşımında, "A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasında emeği geçen tüm futbolcularımızı ve teknik kadromuzu yürekten kutluyor, Avrupa futboluna Türkiye gerçeğini kabul ettiren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan Milli Takım paylaşımı