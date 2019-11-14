Bize pusu kuruyorlar

FALCAO

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'den gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz şunları söyledi: "İbra edilmediğimiz anı ve geceyi hiç unutmuyorum.Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım.10 futbolcunun serbest kalma duru mu vardı.Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim."Bazı üyelerimizin yargıya müdahalesi var. Benim seçime girmemem için uğraşıyorlar.demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bunlar pusu kuruyor. 'Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Mahkeme 'seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' derse başım, gözüm üstüne. Saygı duyarım.Başkan Mustafa Cengiz, dün yapılan Divan Kurulu'na neden katılmadığını da şöyle açıkladı: "Divan Kurulu'nda benim ve arkadaşlarımın kalbimizi kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da (Eşref Hamamcıoğlu) buna izin veriyor, alet oluyor. Kimse G.Saray'ın başkanına hakaret edemez. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bu olaylar beni çok üzüyor."Diagne'ye, Falcao'ya dünya paralar veriliyor deniyor. Maddi olarak artıdayız. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık zaman gösterecek.* G.Saray'ın kadrosunda en az 2-3 dünya yıldızı olmalı. R.Madrid'den 6 da yeseniz, 36 da yeseniz, G.Saray'ın adı öyle kolay silinmez.* Falcao, kaleden top çıkarmak isterken aşil tendonunu zorladı. İspanya'da sakatlığını bilen doktoruna gitti. Tedavi parasını kendisi karşılıyor. Çok namuslu bir insan, kendisine sordum hızla düzelecek."Terim'le aramızda sorun olduğu devamlı medyada konuşuluyor. Hoca, söyleyeceği bir şey varsa açıkça söyler. Ben de öyleyim. Adrenalinin yüksek olduğu anda öfkeyle bir şey söylüyorsunuz, tabii o söz her yere çekilebilir. Hoca ile her hafta görüşürüz.* Bir kulüp başkanı 'Taçtan gol yedik' dedi, o hakem kenara çekildi. Bizim maçımızda, bir hakem hata yaparsa, biz de onun kenara çekilmesini isteyeceğiz.Galatasaray'da bugün gözler Çağlayan Adalet Sarayı'nda olacak. Sarıkırmızılı camianın merakla beklediği mahkemenin duruşması 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. Daha önce alınan tedbir kararının kaldırılması durumunda Galatasaray'ın mevcut yönetimi olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalacak ve başkan Mustafa Cengiz, yeniden adaylığını koyamayacak. Tedbirin kaldırılmaması halinde ise Mustafa Cengiz ve ekibi, yoluna devam edecek.