Bu işi bitirelim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kendi oyunumuzu oynayacağız, keyifli başlayıp keyifli bitirmek istiyoruz" dedi. Güneş şunları söyledi: "Fransa grubun favorisiydi, gelişen durumda avantajlıyız. Fransa'dan 4 puan aldık ama henüz İzlanda'dan alamadık. İnşallah taraftarlarımıza futbolun güzelliklerini sunarız.
İşin sonuna geldik. Yarın (bugün) işi bitirmeye bakacağız. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hep birlikte Andorra'ya rahat gitmek istiyoruz. Ne istediğini, ne yapmak istediğini bilen bir ülke olduğumuzu
göstermek istiyoruz."
İZLANDA BİZDEN iYİ ÇALIŞIYOR
"IZLANDA bizden daha iyi çalışıyor. İzlanda Antalya'da kuş uçurtmadı. Cenk'i söylemeyeyim yarına saklayayım dedim, onun dışında duymadığınız bir şey yok herhalde.
Antrenmanda ayağında bir çekme oldu, 1-2 hafta olmayacak. Cengiz'de sorun yok, çalışıyor. İrfan zaten yok. Kaptan Emre çalışıyor, oynayıp oynamayacağına bakacağız.
Orta sahamızda oynayacak oyuncularımız var, dışarıda kalanlar var. Dorukhan, Abdülkadir, Kenan, Cenk yok. Maçın gelişmelerine göre hamle yapacağız."
TAKIMIN UYUMU ÇOK İYİ
Çağlar Söyüncü ise şöyle konuştu: "Çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bu sadece defansta değil, hep birlikte iyi savun - ma ve hücum yapıyoruz. Takımın uyumu çok iyi."
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve stoper Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı öncesi basın toplantısında konuştu.