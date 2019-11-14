Bu işi bitirelim

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kendi oyunumuzu oynayacağız, keyifli başlayıp keyifli bitirmek istiyoruz" dedi. Güneş şunları söyledi: "Fransa grubun favorisiydi, gelişen durumda avantajlıyız.İşin sonuna geldik. Yarın (bugün) işi bitirmeye bakacağız. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hep birlikte Andorra'ya rahat gitmek istiyoruz.göstermek istiyoruz.""IZLANDA bizden daha iyi çalışıyor. İzlanda Antalya'da kuş uçurtmadı.Antrenmanda ayağında bir çekme oldu, 1-2 hafta olmayacak. Cengiz'de sorun yok, çalışıyor. İrfan zaten yok.Orta sahamızda oynayacak oyuncularımız var, dışarıda kalanlar var. Dorukhan, Abdülkadir, Kenan, Cenk yok. Maçın gelişmelerine göre hamle yapacağız."Çağlar Söyüncü ise şöyle konuştu: "Çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bu sadece defansta değil, hep birlikte iyi savun - ma ve hücum yapıyoruz. Takımın uyumu çok iyi."A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve stoper Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı öncesi basın toplantısında konuştu.