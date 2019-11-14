CANLI | Türkiye - İzlanda

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı konuk ediyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Atwell. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

İzlanda: Hannes Halldorsson, Victor Palsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Freyr Skulason, Jon Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Arnor Traustason, Kolbeinn Sigthorsson, Alfred Finnbogason

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Maçtan notlar

Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Beraberlik yetiyor

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

A Milliler 577. sınavında

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile sahasında yapacağı maçla 577. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 305'i resmi, 271'i özel 576 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 134 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 576 karşılaşmanın 495'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 576 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki 11. maç

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşılaşması ile 2019 yılındaki 11'inci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı müsabakasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi. Mili takım, sekizinci maçında ise deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.