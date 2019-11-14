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nerede yapılacak? Hangi şehirlerde maç oynanacak?

EURO elemelerinde A Milli Futbol Takımımız, ve İzlanda gibi devlerin olduğu grup aşamasında 8 maçta 6 galibiyet alarak liderliğini sürdürüyor. Son olarak Fransa ile 1-1 berabere kalan milliler bu akşam İzlanda karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. Heyecan kaldığı yerden devam ederken, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında ‘ nerede yapılacak ve maçlar hangi şehirlerde oynanacak’ soruları merak konusu oldu. Sabah.com.tr olarak Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili detayları haberimizin içerisinde hazırladık…

Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:40
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede yapılacak? Hangi şehirlerde maç oynanacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız bu akşam oldukça önemli bir mücadeleye çıkacak. Grup aşamasında 6 galibiyeti bulunan millilerin 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyeti bulunuyor. Bu akşam İzlanda karşısında alınacak bir puan bile EURO 2020 Avrupa Şampiyonasına katılmamızı sağlayacak. Hal böyleyken, futbolseverler 'EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede yapılacak ve hangi şehirlerde maç oynanacak' sorularına yanıt aramaya başladılar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

EURO 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NEREDE YAPILACAK? HANGİ ŞEHİRLERDE MAÇLAR OYNANACAK?

Toplamda 24 ülkenin mücadele içerisinde bulunacağı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Peki, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi takımlar ev sahipliği yapacak? İşte yanıtı…

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ÜLKELER

Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça (standart paket) ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.

  • Almanya
  • Azerbaycan
  • Danimarka
  • Hollanda
  • İngiltere
  • İrlanda
  • İskoçya
  • İspanya
  • İtalya
  • Macaristan
  • Romanya
  • Rusya

EURO 2020 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA''nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi.

Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

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