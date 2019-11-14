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EURO 2020 Milli Takım'ın bulunduğu puan durumu! maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde son viraja girildi. ’nda Fransa’nın önünde liderlik koltuğunda bulunan A Milli Futbol Takımı, şampiyona biletini almak için karşısına çıkacak. 14 Kasım Perşembe, saat 20:00’da oynanacak maç öncesi milli takımımızın grubundaki son durum merak ediliyor. İzlanda açısından tamam ya da devam niteliği taşıyan kritik maç öncesi H Grubu’ndaki son durum ne? İşte Milli Takımımızın da yer aldığı H Grubu puan durumu…

Giriş Tarihi: 14.11.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 21:30
EURO 2020 Milli Takım'ın bulunduğu H grubu puan durumu! İzlanda maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada?

Ay Yıldızlılar yarın akşam kritik bir maça çıkacak. Şampiyona elemelerinde yer aldığı H Grubu'nda, son şampiyon Fransa'nın önünde lider olan Ay Yıldızlılar, İzlanda maçından galibiyetle ayrılmaları halinde yerini sağlama alacak. Öte yandan Milliler, maçtan beraberlikle ayrılmaları halinde de grubu 2. bitirmeyi garantileyecek. İzlanda'nın ardından Andorra ile karşı karşıya gelecek Milliler, İzlanda'yı yenerek Andorra karşısından daha rahat bir futbol oynamanın peşinde. Peki yarın akşam oynanacak mücadele öncesi grupta son durum ne? Türkiye gruptan nasıl lider çıkar?

H GRUBU TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI – TÜRKİYE FİKSTÜRÜ

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

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