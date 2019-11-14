Haydi çocuklar sahne sizin

Şenol Güneş yönetiminde küllerinden doğan A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yolunda kalan kritik iki maçından ilkine bugün çıkıyor. Avrupa'nın asker selamı baskısı ve UEFA'nın soruşturmalarla oynadığı çirkin oyunlara rağmen grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan dahi şampiyonaya gidiş bileti için yetiyor. Ancak bizim gözümüz liderlikte. İzlanda ve gruptaki son mücadele olan Andorra maçlarından alınacak 3'er puan Türkiye'nin tarihinde ilk defa bir turnuvaya grup lideri olarak gitmesini sağlayacak.



FRANSA SAHASINDA MOLDOVA'YI AĞIRLAYACAK

Galibıyetten başka sonuç düşünmediğimiz İzlanda maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. A Milli Takım'da önceki akşam idmanda sakatlanan Cenk Tosun ve henüz iyileşmeyen İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan kaptan Emre Belözoğlu'nun ise ilk 11'de oynaması bekleniyor. Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa sahasında TSİ 22.45'te iddiası kalmayan Moldova'yı ağırlayacak. Gruptaki diğer maçta ise Arnavutluk ile Andorra karşı karşıya gelecek.



İŞTE EURO 2020 HESAPLARI

İzlanda'dan 1 puanı alması halinde EURO 2020'ye katılım hakkını kazanacak olan Türkiye, maçı kaybetse bile şansını yitirmeyecek. Bu ihtimal durumunda Andorra karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Andorra beraberliği halinde ise İzlanda'nın son maçında puan kaybetmesini bekleyeceğiz.



EMRE BELÖZOĞLU OYNAMAK İSTEDİ

İzlanda karşılaşmasına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak edilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, tercihlerini büyük ölçüde belirledi. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'da karar kılan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada ise sakatlığını atlatan ve kendisinden forma isteyen kaptan Emre Belözoğlu ile birlikte Ozan ve Mahmut'u oynatacak. Hücum hattında da sağ kanatta Yusuf Yazıcı, solda Hakan Çalhanoğlu'na forma verecek olan Güneş, forveti de Burak Yılmaz'a emanet edecek.



CENK İKİ MAÇTA DA YOK

A Milli Futbol Takımı'na Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk, millilerin önceki akşam gerçekleştirdiği idmanda sakatlanmıştı. Kontrollerinde kasığında açılma olduğu belirlenen 28 yaşındaki forvet oyuncusu, bugünkü İzlanda maçında ve cumartesi oynanacak Andorra mücadelesinde forma giyemeyecek. Cenk dünkü idmanı ise yedek kulübesinde izledi.



'KUTLAMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ'

İZLANDA Milli Takım Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye'nin kutlama yapmasına izin vermek istemediklerini söyledi. Hamren, "Türkiye eleme grubunda çok iyi iş çıkardı. Fransa karşısında iki maçta 4 puan aldılar. Bu da bizim durumumuzu zora soktu. Benim umudum yarın burada bir kutlamaya izin vermemek. Beraberlik Türkiye'nin işini görecek. Bizim için tek olasılık var, iki maçı da kazanmak" diye konuştu.



İZLANDA'YA İNSANLIK DERSİ

ANTALYA'DAKI 4 günlük kampını tamamlayan İzlanda Milli Takımı, dün İstanbul'a geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanından sorunsuz çıkan kafile, polis eşliğinde otele geçti. Milli Takım, 11 Haziran'daki İzlanda maçı öncesinde ülkeye giriş sırasında görevliler tarafından uzun saatler pasaport kontrolünde bekletilmiş, kaptan Emre Belözoğlu'na havalimanında Belçikalı Corentin Siamang tarafından fırça uzatılarak büyük bir skandala imza atılmıştı.

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YAZARLARI MİLLİ MAÇ İÇİN NE DEDİ?

SORU: A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Andorra ile çok kritik iki karşılaşma oynayacak. Tarihimizde ilk defa bir turnuvaya grup lideri olarak gitme şansımız var. İkide iki yapar mıyız?



İPLER ELİMİZDE, SAKİN OLMALIYIZ

LEVENT TÜZEMEN: Kaliteli ve Avrupa'da son haftalarda ses getiren oyuncu grubuna sahibiz. Dikkatli ve sakin olmalıyız. Panik ile telaş rüyayı kâbusa çevirebilir.

Çünkü ipler bizim elimizde. Beraberlik bizi lider olamasak da 2020'ye doğrudan götürecek.

İzlanda önünde kulağımızın bir köşesine 'yenemiyorsan, yenilme' sözünü yerleştirmeliyiz.

FATİH DOĞAN: A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş bana büyük hayaller kurduruyor. Şöyle bir hayal haritası çizdim; İzlanda'yı yenip EURO 2020'ye gidiyoruz.

Genç ve kaliteli Milli Takım'a 2020'de de öz güven ve tecrübe yüklersek olgunlaşmış takım 2022 Dünya Kupası'na başka bir seviyede gider.

Ve Milli Takım'a 2022'de veda edeceğini açıklayan Şenol Güneş, bu jenerasyonla kendi rekorunu egale edip final oynatma hayalini gerçekleştirebilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Millilerimiz yeni bir çağın eşiğindeler. Genç ama olgun bir takıma sahibiz. Yaş ortalamasına baktığımızda iki Avrupa, bir de Dünya Kupası'nı bu oyuncular ile oynayabiliriz. Süreç onları da ciddi anlamda geliştirecek. Bu yüzden Türkiye için 'yeni çağ' tekrar başlıyor.

İSKENDER GÜNEN: Uzun yıllardır görmediğimiz, bir takım olma bilinci içerisinde hareket eden, karşısında hangi takım olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen, gelişime açık oyuculardan kurulu bir takımız.

Bu da gelecek adına büyük umutlar veriyor.