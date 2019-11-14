Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ibrahimovic'den Galaxy'ye ilginç veda

Ibrahimovic'den Galaxy'ye ilginç veda

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi 'ye veda etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:32
Ibrahimovic'den Galaxy'ye ilginç veda

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Ibrahimovic, "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

İsveçli oyuncu, 2018'de transfer olduğu Los Angeles Galaxy'de son sezonunda çıktığı 31 maçta ağları 31 kez sarstı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ibrahimovic'den Galaxy'ye ilginç veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN