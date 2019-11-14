Lampard’ın hiç acıması yok!

BUGÜN NELER OLDU

Premier Lig'de son 6 maçını kazanan Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard'ın genç oyunculardan kurulu kadrosuna uyguladığı ceza listesi ortaya çıktı. Büyük ilgi çeken cezalar arasında,, hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi 10 bin pound (74 bin lira) ve maç sonrası takım otobüsüyle yolculuk etmeme 5 bin pound (37 bin lira) gibi ağır cezalar yer alıyor. Listede ayrıca,uyarısı dikkati çekiyor.