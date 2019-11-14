Lampard’ın hiç acıması yok!

Premier Lig'de son 6 maçını kazanan Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard'ın genç oyunculardan kurulu kadrosuna uyguladığı ceza listesi ortaya çıktı. Büyük ilgi çeken cezalar arasında, antremana geç gelme 20 bin pound (148 bin lira)
, hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi 10 bin pound (74 bin lira) ve maç sonrası takım otobüsüyle yolculuk etmeme 5 bin pound (37 bin lira) gibi ağır cezalar yer alıyor. Listede ayrıca, 14 gün içinde ödenmemesi halinde cezaların 2 katına çıkacağı
uyarısı dikkati çekiyor.