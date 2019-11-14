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Lampard’ın hiç acıması yok!

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Lampard’ın hiç acıması yok!
Premier Lig'de son 6 maçını kazanan Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard'ın genç oyunculardan kurulu kadrosuna uyguladığı ceza listesi ortaya çıktı. Büyük ilgi çeken cezalar arasında, antremana geç gelme 20 bin pound (148 bin lira), hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi 10 bin pound (74 bin lira) ve maç sonrası takım otobüsüyle yolculuk etmeme 5 bin pound (37 bin lira) gibi ağır cezalar yer alıyor. Listede ayrıca, 14 gün içinde ödenmemesi halinde cezaların 2 katına çıkacağı uyarısı dikkati çekiyor.
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Lampard’ın hiç acıması yok!
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