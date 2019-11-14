Roberto Carlos'un favorisi Türkiye

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, ülkemizde Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Brezilyalı dünyaca ünlü eski futbolcu Roberto Carlos, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Roberto Carlos'un açıklamaları şöyle:

"TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

"Türkiye-İzlanda mücadelesi ortada bir maç gibi gözüküyor. Türk futbolunu yakından takip ediyorum.

"TÜRKİYE İZLANDA'YI YENER"

"Çok kaliteli, tecrübeli bir hocaya ve kadroya sahipler. Türkiye'nin iyi bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Seyircileri önünde iyi futbolla güzel bir galibiyet elde edeceklerini söyleyebilirim. Çünkü bu ülke futbola aşık."